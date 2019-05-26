Выборы в Европарламент: почему растет популярность правых партий в Европе

Жители стран Евросоюза выбирают себе новый Европарламент. Приведет ли это голосование к глобальным изменениям и политическим сдвигам - вскоре станет понятно. Выборы уже назвали самыми скандальными и даже «революцией у избирательных урн».

Правые силы готовятся взять реванш. Они есть во все странах Европы от Финляндии до Италии, и везде в этот раз они провели яркую и весьма убедительную предвыборную кампанию. Звезды правых - Марин Ле Пэн, Герт Вилдерс, Матео Сальвини и конечно немецкая правая пария «Альтернатива для Германии» объединили усилия и готовы дать решительный бой еврочиновникам, мигрантам, толерантности и вообще всему так называемому «коллективному Брюссельскому разуму».

И как будто специально под выборы во французском Лионе произошел теракт. На пешеходной улице взорвалась бомба, начиненная гвоздями и болтами. К счастью, никто не погиб, но в списке раненых и пострадавших более десяти человек. Полиция уже распространила фотографии предполагаемого террориста - мужчины лет тридцати в черных очках, который и привез бомбу на место теракта. Но пока неизвестно, был он одиночкой или же представлял какую-то организацию.

В любом случае, как бы нынешние европейские чиновники не называли правые движения, не обвиняли их в неонацизме, объективно такой сильной поддержки среди избирателей у правых не было давно.

Обвинения и упреки в отсутствии толерантности и политкорректности бесполезны. Реванш правых сил - ответ на политику открытых дверей. Мультикультурализм по квотам из Брюсселя сделал популистов силой, с которой придется считаться, причем, эта сила растет и объединяется.

Если верить опросам, то на выборах побеждает «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Партия получит больше мест в парламенте, чем коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Республика на марше». Сама Марин Ле Пен считает, что победа ее партии должна стать сигналом для президента Макрона - пора уходить в отставку. Она также рассказала, что думает о России.

«Каждое государство уже определилось, какие отношения с Россией оно бы хотело иметь. Я бы хотела сказать Евросоюзу, что нужно переходить на дипломатию, это - необходимый элемент в любом общении. Если какое-то государство хочет общаться с другим государством – то оно может это делать, так и наоборот, если какое-то государство не хочет общаться с другим государством, то оно тоже может это выбрать. Тут главный вопрос – это свобода», - сказала политик.

В свою очередь, самый известный британский евроскептик Найджел Фарадж в одиночку похоронил шансы традиционных партий на победу. Его «Партия Брекзита», согласно опросам, займет большинство мест.

Силу националистов и евроскептиков признала даже канцлер Германии Ангела Меркель. Свои собственные силы она бросила на то, чтобы националисты и популисты «не испортили все и не смогли разрушить Европу и забрать власть в свои руки».

Ко всему прочему, согласно предварительным данным, явка на выборах в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%, и это - самый высокий показатель за последние годы. На прошлых выборах в 2014 году явка составила 42,61%.

Марш националистов на Европарламент - станет ли он победным? Точно одно - результаты выборов удивят многих.