«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам США секретным оружием

Иран может «отправить на дно морское» американские военные корабли в Персидском заливе при помощи «полностью секретного» оружия. Об этом заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

«Если враг допустит малейшую глупость в Персидском заливе, то поймет, что в таком случае мы сделаем», - сказал Корбани агентству Mizan.

Он отметил, что если США допустят оплошность, Иран способен с помощью двух секретных ракет потопить два американских корабля.

Напомним, что ранее в Песидский залив вошли ракетные эсминцы ВМС США USS McFaul и USS Gonzales, каждый из которых может нести по 90 крылатых ракет Tomahawk и ракет другого класса.

Напомним, в годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в той части, которая касается запасов обогащенного урана и тяжелой воды.