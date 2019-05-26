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Патриарх Кирилл освятил православный храм в Страсбурге

Ян Брацкий
21:57 26.05.2019
В дар новому настоятелю храма патриарх Кирилл преподнес большую икону Христа Спасителя, написанную выдающимися мастерами.
Патриарх Кирилл освятил православный храм в Страсбурге
© Фото: MFA Russia via, Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в церемонии освящения православного храма Всех Святых в Страсбурге.

Настоятеля нового храма игумена Филиппа, патриарх возвел в сан архимандрита.

Всем присутствующим на торжественной церемонии Кирилл раздал небольшие иконки Христа со своим благословлением, а в дар храму преподнес большую икону Христа Спасителя, написанную выдающимися русскими мастерами.

Мэр Страсбурга, выступая перед собравшимися заявил, что православных храм станет частью религиозного наследия города наряду с его католическим собором, насчитывающим тысячелетнюю историю.

«Отныне этот храм - часть религиозного наследия Страсбурга. Наряду с нашим знаменитым католическим собором, наряду с протестантской церковью Страсбурга, наряду с большой синагогой, открытой сразу после войны и с главной мечетью. Пусть этот храм служит тысячному православному сообществу, жителям Страсбурга и его окрестностей, и позволит верующим возносить молитвы и служить Господу так, как того требует их вера», - цитирует РИА Новости слова мэра города Ролана Риса.

Градоначальник особо отметил, что за время возведения храма, никто их местных жителей не подал ни одной жалобы на шум или большое количество строительного мусора.

Начало работ было несколько затянуто из-за бюрократических проволочек, попытался оправдаться Рис, однако строительству все же был дан ход и оно увенчалось успехом.

За помощь в строительстве храма Всех Святых патриарх Кирилл наградил мэра Страсбурга орденом Русской православной церкви.

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