Боевики выпустили почти 40 ракет из РСЗО по сирийской Скальбии

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирийской Арабской Республике, заявил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

«Днем 26 мая 2019 года боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* с территории зоны деэскалации Идлиб пять раз обстреляли населенный пункт Скальбия из реактивных систем залпового огня. В общей сложности террористами выпущено 38 ракет. Несколько ракет попали в "Национальную больницу Скальбия". По информации сирийских экстренных служб, пять мирных жителей погибло, ранено 12 человек», - сообщил Купчишин.

В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов, Айн-Эль-Кантара (дважды), Нахшебба (дважды), Раша, Дарх-Абу-Асад, Икко, Хамрат, Касталь-Эль-Бордж, Ройсет-Рушу, Шиллиф провинции Латакия, города Хама (дважды), населенных пунктов Айн-Эль-Крум, Скальбия (пять раз) провинции Хама.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», - подчеркнул генерал-майор.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 25 мая 2019 года амнистировано 58005 человек.

«Хайат Тахрир аш-Шам»* - террористическая организация, запрещенная в России.