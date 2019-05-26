Порошенко может лишиться всех своих финансовых активов

Юрист Андрей Портнов попытается добиться ареста всех активов бывшего украинского президента Петра Порошенко, перечисленных в его декларации о доходах.

Все акции и банковские счета, по мнению украинского правоведа, а также все неофициальные компании экс-главы государства «необходимо переписать прямиком в ходатайство следователя». Об этом сообщает «112 Украина».

Напомним, на Петра Порошенко завели на Украине уже три уголовных дела. Ему вменяют госизмену, нерациональное распределение госдолжностей и легализации преступных доходов.