«У вас машина горит!»: автоюрист рассказал, как не стать жертвой мошенников

Подмосковные злоумышленники осваивают новые мошеннические схемы. В их основе «легенда» о том, что автомобиль потенциальной жертвы горит.

Так произошло в жителем Московской области Сергеем Хитровым, которого на дороге остановил «внимательный» автомобилист.

После известия о пожаре, мужчины вместе съехали на обочину и пока взволнованный мужчина пытался понять, что же с машиной, участливый водитель обходил автомобиль с другой стороны.

«Он мне кричит: Давай огнетушитель, быстрей, нужно тушить машину! Где у тебя огнетушитель? Я говорю: подожди, я сначала машину выключу, открываю капот, а у меня оттуда валит дым реально», - вспоминает Сергей.

В действительности мошенники устраивают настоящее шоу, пока ничего не подозревающий водитель осматривает автомобиль.

Суть аферы объясняет автомобильный юрист, который специализируется на автомобильных аферах.

«Начинают объяснять вам, что автомобиль требуется немедленно отремонтировать и что неподалеку здесь есть ближайший пункт технического обслуживания», - объясняет автоюрист Виктор Миконсон.

Пострадавший автомобилист Сергей за рулем уже четверть века, но даже он не сумел распознать обман. Его предложили взять на буксир и отвезти до ближайшего автосервиса, который по невероятному совпадению оказался всего-то в двух километрах.

В гараже мастера осмотрели иномарку и вынесли вердикт: вышла из строя прокладка двигателя, ремонт обойдется в 10 тысяч рубей.

Машину пришлось оставить, так как механики настояли на том, что садиться за руль такого неисправного автомобиля опасно для жизни. Велели приезжать на следующий день.

«Открываю капот, а там двигатель абсолютно разобран, как сердце раскрытое у человека. Я говорю: Что делать? А мне предлагают за 300 тысяч заменить двигатель», - рассказывает пострадавший автолюбитель.

Добросовестные мастера знают случаи, когда клиенты оставляли автомобили в сервисе без присмотра и нечистые на руку ремонтники могли сами вывести их из строя, чтобы вынудить владельцев заплатить за ремонт.

Платить 300 тысяч рублей Сергей отказался, но машину просто так не отдали - пришлось раскошелиться на 15 тысяч.

Автоэксперты советуют не поддаваться на провокации и не верить на слово первому встречному.

Если же ЧП на дороге избежать не удалось, то лучше звонить друзьям и знакомым, вместо того, чтобы принимать помощь от посторонних людей.

Добросовестные автомеханики рекомендуют регулярно осматривать автомобиль в официальных мастерских и следить за его техническим состоянием, чтобы никакой «доброжелатель» не мог сбить вас с толку своими небылицами.