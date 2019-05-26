Обрушение огромной заводской трубы в Харькове попало на видео

В Харькове произошло обрушение трубы на территории бывшего завода «Большевик».

Происшествие случилось на улице Шевченко. Труба простояла на своем месте практически 100 лет, и ее обрушение было заранее спланированным мероприятием. Видео подрыва опубликовано на Youtube.

Сообщается, что завод «Большевик» уже много лет не работает вследствие случившегося когда-то пожара. Ввиду ненужности постройки, ее было решено снести.