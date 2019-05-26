В МВД прокомментировали инцидент с наездом на сотрудника полиции в Москве

Жизнь инспектора ГИБДД, которого сегодня сбил молодой водитель внедорожника, вне опасности.

Сотрудник ДПС госпитализирован с переломом голени в столичную клинику. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, комментируя инцидент на Кутузовском проспекте.

Черный внедорожник Land Cruiser был остановлен для проверки документов. Во время общения с инспектором, водитель повел себя неадекватно, после чего попытался скрыться. Экипаж ДПС в течение 20 минут преследовал беглеца.

«Когда водитель внедорожника остановился на красный сигнал светофора, сотрудниками полиции была предпринята попытка задержать его. Однако, он резко вывернул руль вправо и совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов. Преследование автомобиля было продолжено и в конечном итоге, иномарку удалось остановить. Водитель был доставлен для дальнейшего разбирательства. Пострадавший инспектор госпитализирован в больницу с переломом голени», - сообщила официальный представитель МВД РФ.

По неподтвержденным данным, за рулем автомобиля мог находится Тимур Галлямов, сын бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова.

В настоящий момент идут допросы автомобилиста, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.