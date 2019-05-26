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Секта, мотивация или мошенничество: откуда появился и что собой представляет коучинг

Федор Иваница
20:24 26.05.2019
История, идущая по спирали: раньше перед телевизорами воду заряжали, а теперь делают то, что говорит «тренер».
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: tonyrobbins, Instagram

Один из самых влиятельных коучей по личностному росту в мире, Тони Роббинс, оказался замешан в очередном секс-скандале, которые все чаще возникают в последнее время в Соединенных Штатах.

Сразу несколько подчиненных коуча и посетительниц тренингов обвинили его в домогательствах. Как теперь будет оправдываться Роббинс, неизвестно; зато известно, что его тренинги стоят баснословных денег: в Москве в сентябре 2018 года самые дешевые билеты к нему в Олимпийский стоили от 30 тысяч рублей. А личный тренинг у коуча начинается от миллиона долларов.

Ассистентка Роббинса Кимберли Стоук рассказала о странном требовании босса - всегда находиться поблизости, даже когда он ходит по квартире в чем мать родила.

По данным интернет-СМИ, коуч создал вокруг себя особенный круг из помощниц и клиенток, которые впоследствии рассказывали, что он вычислял их прямо во время своих публичных выступлений, затем находил номера их телефонов и звонил с недвусмысленными предложениями.

Новая секта, способ отъема денег у доверчивых граждан или эффективный и эффектный метод продвижения по карьерной лестнице? Коучинг - это зародившийся в США метод обретения веры  в себя. Постепенно он добрался и до России.

Два с половиной миллиарда долларов - так эксперты оценивают мировой  рынок коучинга. У того же Роббинса стоимость индивидуальных занятий может доходить до миллиона долларов за курс. Среди его учеников, если верить резюме, Билл Клинтон, Опра Уинфри, Серена Уильямс, Нельсон Мандела, Майк Тайсон и даже Михаил Горбачев. Правда, по какому именно вопросу Роббинс консультировал президента СССР, неизвестно. По рассказам коуча, он якобы подвозил Горбачева на своем частном самолете.

Психологи признают: индивидуальные занятия с коучем действительно могут дать терапевтический эффект. Но сеанс массового облагодетельствования - надувательство. По крайней мере, ничего общего с обещаниями сделать успешным это не имеет.

Получается, история, идущая по спирали, сделала новый виток: раньше перед телевизорами воду заряжали, а теперь делают то, что говорит коуч. Но, как выясняется, не только говорит. В лучшем случае получится отделаться только деньгами или синяками в давке за лучшие места. В худшем можно стать жертвой домогательств очередного престарелого гуру.

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