Двигатель пассажирского Airbus 330 отказал в небе над Пулково

Двигатель пассажирского самолета Airbus 330 отказал в небе при подлете к петербургскому аэропорту Пулково.

Лайнер принадлежит китайской авиакомпании Hainan Airlines. Экипажу удалось успешно справиться с проблемой и совершить посадку.

Сообщается, что в самолете сработала противопожарная система. Следователи СК на транспорте прибыли на место происшествия для разбирательства в обстоятельствах произошедшего.

Airbus 330 летел рейсом из Пекина в Санкт-Петербург. На борту находился 251 человек, пострадавших нет. Об этом сообщает паблик Mash. Полная картина инцидента устанавливается.