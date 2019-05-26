В Аджарии после шествия детского ансамбля из России уволили министра образования

В Аджарии уволили министра образования, культуры и спорта Ингу Шамилишвили. Глава правительства республики Торнике Рижвадзе лишил ее должности в связи с шествием детского ансамбля из России. Дети прошли по улицам Батуми, скандируя: «Россия, Россия!».

Последние несколько лет в Батуми 26 мая традиционно начинается с шествия участников Международного фольклорного фестиваля, и впервые в этом году в фестивале принял участие детский ансамбль из Ростова, который приехал по приглашению Минобразования.

«Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности ложится на министерство образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили отправлена в отставку», - цитирует Первый канал Грузии сообщение Рижвадзе.

Сама министр не дала объяснений по факту случившегося. Инга Шамилишвили, которая участвовала в шествии, покинула территорию, как только появились журналисты. В министерстве говорят, что дадут объяснения позже.