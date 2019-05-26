Посторонним вход разрешен: почему в России приняли закон об открытом посещении реанимации

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным актер и режиссер Константин Хабенский поднял животрепещущий вопрос о допуске родственников и посетителей к тем, кто находится в реанимации. Глава государства пообещал принять меры по решению этой проблемы совместно с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Двери открыли. С условиями и оговорками, но открыли. Потребовались три года и сотни поправок. В первом чтении законопроект приняли в июле 2018 года, и только недавно приняли окончательно.

Тяжелобольные или получившие тяжелые травмы люди как никто нуждаются в поддержке родных и близких. Доступ к ним близких родственников, родителей к детям поможет выздоровлению. Но даже после принятия закона идея по-прежнему вызывает критику у тех, кто в реанимации работает.

От соблюдения необходимых условий - стерильной чистоты, полной тишины и тому подобных вещей - зависят жизни людей. Медики до сих пор не горят желанием «принимать» посетителей. Но для пациентов важно иногда даже банальное прикосновение рук родственника: психологически это сильно помогает в лечебном процессе.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивает, что здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного и поверхностного отношения к инвалидам и людям, которые нуждаются в поддержке.

«Камертон этого отношения, конечно, государство и правительство прежде всего», - заявил президент.

С родственниками пациентов проводят предварительную работу: как себя вести, что можно, что нельзя. Но каждый, кто собрался войти в закрытую до недавних пор дверь реанимации, должен знать, что люди в этом отделении балансируют на грани жизни и смерти. Увидеть родного человека в таком состоянии - само по себе испытание, пройти которое сможет не каждый.

Открытая реанимация имеет право на жизнь, пусть и с определенными оговорками. Но люди должны быть уверены, что в трудную минуту могут рассчитывать на поддержку и понимание. И это касается всех, кто нуждается в помощи.