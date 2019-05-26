СМИ: сын экс-сенатора сбил сотрудника ГИБДД в Москве

Сын бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова сбил инспектора ГИБДД в Москве.

Об этом сообщает паблик Baza на своей странице в Twitter.

Тимур Галлямов был остановлен сотрудниками полиции на Кутузовском проспекте.

Находясь за рулем черного внедорожника, он отказался предъявлять документы. При этом молодой водитель сознательно наехал на инспектора, который пытался помешать ему скрыться с места.

Автомобиль был задержан спустя 20 минут на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц.

Как сообщает Baza, задержанный вел себя неадекватно, был то возбужден, то подавлен.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении молодого человека уголовного дела.