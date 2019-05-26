Обоюдные экономические санкции Европейского союза и Москвы значительно ухудшают торговый баланс Франции, а потому должны быть отменены.

С таким заявлением выступил депутат от партии «Национальное объединение» во Франции Жозе Эврар.

Выступая в парламенте, политик призвал главу внешнеполитического ведомства Пятой республики Жан-Ива Ле Дриана «положить конец антироссийской истерии».

При этом французский депутат с грустью констатировал, что внешняя политика Франции зависит от решений, принимаемых в Вашингтоне.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, - этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? Мы обеспокоены тем, что Конгресс США рассматривает возможность введения дополнительных санкций в энергетической сфере против России. Эти санкции могут затронуть европейскую энергетическую безопасность», - заявил в своем выступлении Эврар.

Политик не видит смысла в поддержке санкций, наложенных Вашингтоном за якобы имевшее место вмешательство Москвы в американские президентские выборы.

Эврар напоминает, что расследование спецпрокурора Миллера эти факты опровергло, поэтому никаких основания для экономического давления нет.

Депутат партии «Национальное объединение» считает, что Париж должен взять инициативу в свои руки и первым выступить за возобновление диалога с Кремлем.

О разрушительной политике санкций в отношении Москвы действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону не говорил разве что ленивый.

Ранее лидер правой партии Марин Ле Пен раскритиковала санкционный диктат США в отношении России, от которого страдает национальная экономика Франции.

Помимо этого, посол Германии в США Эмили Хабер отправила в конгресс несколько писем, в которых дипломат потребовала отказаться от дальнейшего усиления санкций против РФ.

Первые экономические ограничения против Российской Федерации были введены в 2012 году, по так называемому делу Магнитского. Тогда Вашингтон ввел ограничения против нескольких российских чиновников, однако за океаном быстро вошли во вкус.

После государственного переворота на Украине в 2014 году санкции усилились и расширились. К ним постепенно присоединились союзники и партнеры США.