В Польше полностью сгорел автобус из Киева: видео

В Польше сгорел пассажирский автобус, следовавший по направлению из Киева в Прагу. В нем ехали 70 пассажиров.

Инцидент произошел около часа ночи по местному времени между Краковом и Катовицами. Причина возгорания неизвестна.

По данным польского издания TVN24, пожар начался в моторном отсеке. Пламя мгновенно охватило весь салон, но, к счастью, пассажиров удалось эвакуировать.

При этом пожар оказался настолько сильным, что выжег дыру в дорожном покрытии. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.