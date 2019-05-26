Дональд Трамп вышел на арену для борьбы сумо

Президент США Дональд Трамп во время официального визита в Японию вручил специальный президентский кубок борцу Асанояме, победителю традиционного майского турнира.

Трофей высотой 137 сантиметров и весом около трех десятков килограммов изготовлен по специальному заказу американского правительства.

За победой Асанояме лидеры США и Японии наблюдали с трибун. Супруги Дональда Трампа и Синдзо Абэ сидели немного поодаль и оживленно беседовали.

Когда Мелания Трамп и Акиэ входили в зал, публика приветствовала их аплодисментами, сообщает The New York Post.

Высоких гостей разместили в специальном секторе зрительского зала, поближе к арене. По случаю присутствия политиков высшего ранга были усилены меры безопасности.

После просмотра соревнований Трамп и Абэ уединились за ужином в японском ресторане. Основная программа визита американского президента в Токио начнется завтра.

У президента США запланированы встреча с новым императором Японии Нарухито и посещение японского вертолетоносца, а также двусторонние переговоры с правительством Страны восходящего солнца.