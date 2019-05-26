Креативная инаугурация и решительные указы: как Зеленский начал президентскую карьеру

Президент России Владимир Зеленский принес президентскую присягу на глазах простых украинцев - для них возле Верховной рады в день инаугурации поставили большие экраны и провели трансляцию из зала парламента. Впервые в истории Украины вступление президента в должность помогали готовить авторы комедийного сериала «Слуга народа».

А после - он уже в Мариинском парке в заметно приподнятом настроении: машет людям за ограждениями, взял из толпы чей-то смартфон и «щелкнул» историческое селфи; подпрыгнул, чтобы поцеловать в лоб своего коллегу по сериалу.

К красной дорожке подходит под крики толпы, а уже в самой Раде под нетипичную для таких мероприятий музыку - веселый марш запорожских казаков - принимает президентские атрибуты. Такой креативной инаугурации в истории Украины еще не было.

Едва вступив в должность, Зеленский пошел «в атаку», заявив о роспуске Верховной рады. Попутно новоизбранный президент призвал уйти в отставку правительство и уволил силовиков, в частности, главу СБУ, генпрокурора страны и министра обороны.

В свою очередь, теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко покинул президентское кресло, но не политику. На какую должность он рассчитывает. сложно сказать, ведь даже его партия «Блок Петра Порошенко» от него открещивается. Против экс-гаранта возбудили уже три уголовных дела.

От начинающего президента теперь ждут не только слов, но и конкретных шагов. Он уже выдвинул предложение о возможном улучшении отношений с Россией путем проведения референдума.

Ахиллесовой пятой Зеленского может оказаться кадровая политика: вокруг него оказались лишь те, с кем он работал в своих творческих проектах. Один из основателей студии «Квартал 95», Иван Баканов, стал замглавы СБУ, первым помощником Зеленского - соучредитель той же студии Сергей Шефир, еще один зам - Юрий Костюк - автор сериала «Слуга народа». Противники президента тут же за это ухватились: ведь он обещал не тянуть своих друзей на государственные посты. Много вопросов вызвало назначение новым главой президентской администрации Андрея Богдана - юриста, который работал советником олигарха Игоря Коломойского. Сам олигарх, вернувшись на Украину, восстанавливает связи с представителями местной элиты.

Никто не сомневается, что Зеленский - прекрасный актер. Станет ли он таким же асом большой политики?