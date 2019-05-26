В центре Саратова произошло ДТП с участием скорой помощи

В Саратове столкнулись легковой автомобиль и скорая помощь. ДТП произошло в воскресенье, 26 мая.

Инцидент произошел на пересечении улиц Большая Горная и Университетская. По рассказам свидетелей случившегося, столкнулись «Газель» и Kia. Как сообщает портал «ЧП Саратов», в результате происшествия госпитализированы трое пассажиров скорой помощи и одна пассажирка легкового автомобиля.

Характер полученных травм и их тяжесть неизвестны. Детей среди пострадавших нет, по факту ДТП инициирована проверка. Общая картина произошедшего и его обстоятельства уточняются.