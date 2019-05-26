В ЛНР обвинили ВСУ в размещении техники в жилых кварталах

Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики обвинили украинских силовиков в размещении вооружения и техники в жилых районах на линии разграничения в Донбассе.

Об этом на специально созванном брифинге заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его мнению, эта техника будет использована для обстрела позиций ополченцев.

«В жилом квартале населенного пункта Золотое-4 зафиксировано размещение двух БТР-60. Эту информацию подтверждают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям СММ ОБСЕ», - цитирует РИА Новости Филипоненко.

Офицер добавил, что командование ВСУ продолжает наращивать силы на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее на территории ЛНР была задержана диверсионная группа Вооруженных сил Украины, основной задачей которой было проведение террористических актов на территории Донбасса.

Восемь военнослужащих были задержаны на блокпосту около поселка Новотроицкое в Волновахском районе.