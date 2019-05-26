«Выбираю мясо, и тут бах - дочь»: Лазарев прокомментировал сообщения о втором ребенке

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о появлении у него второго ребенка, на этот раз дочери. Артист отшутился в ответ на вопрос об этом, но фактически не сказал ни да, ни нет.

«Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь! А почему не двойня? Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!» - цитирует сайт «Комсомольской правды» Лазарева.

Напомним, своего сына певец долгое время скрывал от посторонних глаз, мотивируя это тем, что хочет, чтобы у ребенка было нормальное детство. Однако с течением времени скрывать данный факт стало уже невозможно.

Между тем ранее певец оценил выступления своих оппонентов на Евровидении. В частности, он отметил, что каждый из победителей достоин «прекрасной компании», и выразил удовлетворение тем, что вновь занял призовое место.