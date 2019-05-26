В Афганистане сгорел вертолет армии США: видео

В Афганистане боевики уничтожили военный вертолет США CH-47 Chinook. Он был задействован в спецоперации против террористов из запрещенного в России движения Талибан*.

На борту вертолета находились американские а афганские военнослужащие. При попытке зайти на посадку боевую машину обстреляли с земли из автоматов в районе Наузад провинции Гильменд на юге страны.

«И афганские, и американские военнослужащие получили травмы, но их состояние стабильное, должны поправиться», - сообщил в интервью агентству France-Presse представитель миссии NATO в Афганистане Дэвид Батлер.

Отмечается, что все военнослужащие пострадали от удара о землю. Почти сразу после падения CH-47 Chinook загорелся и был полностью уничтожен огнем.

*«Талибан» - экстремистская организация, запрещена в РФ