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Неизвестные напали на прихожан храма канонической православной церкви на Украине

Ян Брацкий
15:53 26.05.2019
Группа молодых людей ворвалась на территорию, сломав ворота храма, и захватила религиозную общину.
Неизвестные напали на прихожан храма канонической православной церкви на Украине
© Фото: promin.cv.ua

На Украине неизвестные захватили храм канонической православной церкви.

Инцидент произошел на территории Черновицко-Буковинской епархии в селе Васлововцы.

О судьбе священнослужителей и прихожан к этому моменту ничего не известно.

«Срочно! В Васлововцах сорвали ворота. Ворвались на территорию. Религиозную общину прижали к двери храма», - говорится в сообщении епархии на ее официальной странице в Facebook.

Гонения на представителей канонической православной церкви на Украине усилились после того, как в стране была сформирована так называемая новая церковь.

Это произошло на «объединительном соборе» в Киеве в декабре прошлого года.

Однако ни представители Русской православной церкви, ни канонические священники на Украине на соборе не присутствовали, обвинив его организаторов в расколе православия в стране.

Главой новой «автокефальной церкви» стал митрополит Епифаний. После получения томоса раскольниками повсеместно начались захваты храмов канонической церкви, преследования священнослужителей, аресты или захваты церковных земель и другого имущества.

Между тем среди самих раскольников нарастает недопонимание. Их бывший лидер, некогда отлученный от церкви Филарет Денисенко, допустил созыв нового собора.

Главного идеолога церковной независимости не устраивает, что Епифаний крайне редко общается и советуется с ним.

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