В Минтруде уточнили новый порядок расчета доплаты к пенсии

В Министерстве труда уточнили порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. Сообщается, что в соответствии с новыми правилами размер доплат пересчитают и поднимут выше прожиточного минимума.

Теперь его установят до индексации. То есть вначале пенсионеру установят размер доплаты, приравненной к размеру прожиточного минимума, а уже после - самой пенсии. Так, при каждой новой индексации доход будет всегда выше прожиточного минимума.

Об этом говорится в приказе Минтруда, который вступает в силу 26 мая. Документ опубликован на портале «Консультант Плюс».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в систему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны. В среднем выплаты должны возрасти на 9500 рублей. Правительство страны собирается выделить для данной цели 950 миллионов рублей в 2019 году и до 1,42 миллиарда в последующие годы.