Замкомандующего КСИР в Иране уличил Пентагон в трусости

Пентагон боится направить авианосец ВМФ США USS Abraham Lincoln в Персидский залив.

С таким заявлением выступил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), элитного подразделения ВС Ирана, Али Фадави.

«Военные США в настоящее время находятся в самом слабом состоянии за всю историю их присутствия в Западной Азии. Количество американских кораблей в Персидском заливе также минимально. Даже американский авианосец, который, как планировалось ранее, должен был зайти в залив, не решился из-за страха и остановился в Индийском океане», - заявил в интервью агентству Fars Фадави.

Обстановка в регионе накалилась до предела, после того как США направили в Персидский залив авианосцы и тактическую группу бомбардировщиков. Стороны обменялись резкими заявлениями.

Вашингтон признал КСИР террористической организацией, в ответ на что официальный Тегеран обвинил Центральное командование ВС США и американских военнослужащих на Ближнем Востоке в военных преступлениях на территории Сирии и Йемена.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал переброску усиленного контингента войск на Ближний Восток.

По мнению иранских властей, присутствие США в регионе угрожает мировой стабильности.

Российский МИД обещал поднять этот вопрос на заседании Совбеза ООН.