На вершине мира: флаг Севастополя водрузили на Эверест

В Сети появилась видеозапись, на которой флаг Севастополя впервые в истории водружают на вершине Эвереста. Это сделал депутат Законодательного собрания города-героя Юрий Круглов.

Он опубликовал ролик, сделанный в момент водружения, на своей странице в Facebook. Круглов написал, что снял видео как только рассвело, в 07:15 по местному времени. Восхождение он совершил в группе из нескольких человек 23 мая 2019 года.

«Пока было темно, сидел на вершине почти один и ждал остальных. Как только рассвело, народ появился и с непальской, и с тибетской сторон. В итоге просидел на вершине больше часа», - написал депутат.

На кадрах, снятых Кругловым, показан невероятный пейзаж, открывающийся с вершины горы, и флаги России и Севастополя, развевающиеся на ветру. По лицу Круглова понятно, что восхождение было нелегким, но депутат явно доволен происходящим.