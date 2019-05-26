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Самолет упал в океан у побережья Флориды

Алексей Савелов
01:51 26.05.2019
По предварительной информации, пилот погиб.
Самолет упал в океан у побережья Флориды
© Фото: Carnivorous Spotter twitter

Двухмоторный частный самолет разбился в Атлантическом океане недалеко от побережья американского штата Флорида. Об этом сообщило в социальной сети Twitter Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

© Скрин: twitter

Отмечается, что трагедия произошла в 13:35 по местному времени (20:35 мск) позавчера в 500 км от города Форт-Лодердейл (штат Флорида). Кроме того, перед крушением воздушное судно около часа не выходило на связь, сообщает The New York Times.

Самолет направлялся в аэропорт Флориды из регионального аэропорта Сент-Луис штат Иллинойс. На борту находился только пилот, который, о предварительной информации, погиб.

Для расследования власти направили к месту крушения истребители F-15 с авиабазы Хомстед.

Ранее в США самолет рухнул на школьный стадион. 

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