В Иране предложили странам Персидского залива подписать договор о ненападении

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении в связи с обстановкой в регионе. Сообщение правительства Исламской Республики цитирует РИА Новости.

В частности, Зариф выступил с данной инициативой в Багдаде во время встречи с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом в субботу, 25 мая.

Вместе с тем он добавил, что Тегеран намерен добиваться лучших отношений со странами Персидского залива, а также приветствует любые предложения по снижению напряженности.

Буквально накануне президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран проявит агрессию против американской стороны, то Вашингтон ответит «огромной силой».