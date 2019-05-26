Аномальная жара придет в Москву в ближайшие дни

В Москве на следующей неделе ожидается до +32 °С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В понедельник воздух прогреется до +21... +23 °С. Во вторник, 28 мая, температура поднимется до 27 градусов, а уже в среду жителей Москвы и Подмосковья ждет аномальная жара - до +30... +32 °С. Такая погода в регионе продержится до 30 мая, а в пятницу, 31 мая, начнет снижаться до +23... +28 °С. Кратковременный дождь ожидается лишь в конце недели, 2 июня.

Ранее климатологи заявили об общем увеличении продолжительности лета в столичном регионе на три недели. Как отметили эксперты, такая тенденция наблюдается последние 19 лет, и связана она с глобальным изменением климата в Северном полушарии.