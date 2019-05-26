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Коломойский предложил Зеленскому объявить дефолт

Ян Брацкий
14:58 26.05.2019
Ранее президент Украины пообещал исполнить свои обязательства перед Международным валютным фондом.
Коломойский предложил Зеленскому объявить дефолт
© Фото: TarasovZUMAPRESS.com, Globallookpress

Олигарх Игорь Коломойский призвал нового президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.

В качестве примера бизнесмен привел страны Евросоюза и Латинской Америки, которые уже прибегали к такому способу.

«По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами так же, как Греция. Это пример для Украины. А сколько дефолтов было у Аргентины? И ничего, реструктурировали. Это нормально», - заявил Коломойский в интервью изданию Financial Times.

Рассуждая о будущем украинской экономики, Коломойский настоятельно посоветовал новому главе государства тщательно пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом, напоминая, что сохранение прежних условий программы макрофинансовой помощи грозит тяжелейшими последствиями.

«Если Владимир Зеленский будет слушать Запад, он закончит, как Петр Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73%», - с уверенность добавил бизнесмен.

По мнению Коломойского, Вашингтон и Брюссель могли бы списать украинские долги, которые растут из года в год и на выплату которых требуются колоссальные суммы.

«Это Ваша игра, Ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина - просто предлог», - подытожил олигарх в интервью изданию.

Ранее президент Украины заверил руководство МВФ в том, что не откажется от своих обязательств по выплате долгов.

В конце прошлого года Киеву был выделен кредит на 3,9 миллиарда долларов в расчете на 14 месяцев. Первую часть кредита Украина уже получила, это 1,4 миллиарда долларов.

Оставшуюся сумму валютный фонд готов перечислить при соблюдении определенных условий, включая проведение реформ, увеличение тарифов для населения и принятие прочих непопулярных мер.

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