Качающиеся столбы и испуганные люди: в Сети показали последствия землетрясения в Перу

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. Местные жители почувствовали толчки в воскресенье, 26 мая.

Эпицентр землетрясения находится в 80 километрах от города Лагунсас, в котором проживает около девяти тысяч человек. В социальных сетях появилось множество видеороликов, на которых запечатлено, насколько страшным оказался природный катаклизм.

На опубликованных в Twitter кадрах показаны местные жители, собравшиеся на улице города в момент, когда раздались толчки. Видно, как качаются дорожные знаки и происходят перепады электричества. Перепуганные люди собираются в группы, слышатся беспокойные выкрики. Вышедший из дома пожилой мужчина крестится, ожидая неладного.

Очаг землетрясения расположен на глубине 115 километров. Данные о разрушениях или жертвах природного катаклизма не поступали.