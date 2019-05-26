Представители Мадуро и Гуаидо встретятся в Осло
Норвегия поддерживает усилия сторон найти выход из кризиса в Венесуэле.
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Представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и главы венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо проведут переговоры в Осло на следующей неделе. Такое заявление сделали в МИД Норвегии.
«Представители основных политических сил в Венесуэле решили вернуться в Осло на следующей неделе для продолжения диалога при содействии Норвегии», - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Также, по словам главы норвежского МИД Ине Эриксен Серейде, страна поддерживает усилия сторон найти выход из кризиса в Венесуэле.