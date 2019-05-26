В МИД РФ ответили на угрозы о введении «гамбургских» санкций

В МИД России ответили на угрозы о введении «гамбургских» санкций против РФ.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что его страна будет добиваться введения в отношении РФ новых, «гамбургских» ограничительных мер, если Москва откажется освободить моряков, которые были задержаны за нарушение границы в Керченском проливе.

«Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке», - цитирует официального представителя МИД РФ Марию Захарову РБК.

Накануне Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков и передать Украине три конфискованных судна.

Инцидент в Керченском проливе, который стал предметом обсуждения трибунала, произошел 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу Российской Федерации, а их капитаны отказались подчиняться законным требованиям российских властей. В результате были арестованы 24 украинских моряка, включая двух сотрудников СБУ.

В ответ на решение Международного трибунала ООН в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что разрешение подобных споров между сторонами не находится в юрисдикции трибунала, а также пообещали обжаловать решение в арбитраже.