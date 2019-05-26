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«Умрешь среди дебилов»: ребенок стал свидетелем жесткой драки в Екатеринбурге

Наталия Майорова
13:11 26.05.2019
Инцидент произошел между водителями за место на парковке.
© Видео: KassetaTV, YouTube © Фото: KassetaTV, YouTube

В Екатеринбурге на парковке двое водителей не смогли поделить парковочное место, в результате чего решили прийти к компромиссу, устроив драку. Кадры были опубликованы на YouTube.

В ролике видно, как двое мужчин пытаются силой выяснить отношения. При этом еще один человек просто стоит рядом, наблюдая за происходящим.

Попутно инцидент комментируют люди из салона еще одной машины, ставшие свидетелями ЧП. В шутку одна из пассажирок предлагает пойти и разнять дерущихся, на что ей отвечает сидящий тут же ребенок.

«Ты умрешь среди этих дебилов», - говорит он.

Чем закончилась потасовка, неизвестно.

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