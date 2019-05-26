Над Ростовом прошел огромный смерч: видео

Вечером 25 мая жители Ростова-на-Дону могли наблюдать необычное природное явление. Над местным водохранилищем, известным как «Ростовское море», сформировался огромный смерч.

Видеозапись со смерчем была опубликована в социальных сетях. Как следует из ролика, формирование атмосферного вихря сопровождалось дождем и грозой.

Ранее в Сети было опубликовано видео из Красноярска, на котором был запечатлен торнадо. Вихрь поднял над городом огромные столбы черной пыли. Высота некоторых из них достигала двухсот метров.