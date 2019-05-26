Град пробил лобовое стекло летящего в Пекин самолета

Стекло пассажирского самолета, который выполнял в воскресенье, 26 мая, рейс из китайского Гуанчжоу в Пекин, треснуло под воздействием града. Инцидент произошел на подлете к международному аэропорту Шоуду столицы Китая. Об этом сообщается в заявлении авиакомпании China Southern.

Вместе с тем отмечается, что, несмотря на ЧП, самолет приземлился успешно. Пострадавших в результате происшествия нет. Фотографии последствия были опубликованы в Twitter.

В настоящее время о других повреждениях самолета информации нет.