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Политический газ: как США пытаются проникнуть на европейский энергетический рынок

Лина Давыдова
12:54 26.05.2019
Как газовая война в Европе может повлиять на политические расклады перед президентскими выборами в США? Смотрите новое расследование «Специального репортажа» 27 мая в 18:30.
Политический газ: как США пытаются проникнуть на европейский энергетический рынок
© Фото: Jens BüttnerJens Bü dpa, Globallookpress

США намерены ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока - 2». Ранее американский министр энергетики Рик Перри заявил, что палата представителей и сенат могут подготовить законопроект об ограничениях для компаний, причастных к Nord Stream 2. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон борется за абсолютное доминирование на рынке поставок газа. Германия, в свою очередь, отвергает экстратерриториальные санкции США, пытаясь сохранить свою независимую энергетическую политику.

В этом противостоянии Вашингтона и Берлина ставки подняты до предела, считают специалисты.

«Газовая война - это средство обеспечения интересов Штатов. Поэтому если для этого нужна Европа, значит, Европа. Американцам важно максимально привязать Европу к собственной экономике. Потому что американская экономика испытывает проблемы», - объясняет политолог Сергей Михеев.

В Вашингтоне решились на прямую конфронтацию с Евросоюзом. До этого момента США вводили санкции исключительно против России. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов объясняет, что Вашингтон недоволен сближением своих европейских партнеров с Москвой.

«Им не нравится, что их европейские партнеры как бы сближаются с их геополитическим конкурентом», - поясняет он.

Теперь за сотрудничество с Москвой под санкции могут попасть крупнейшие европейские компании. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что США используют энергетику как оружие в борьбе за рынок.

«Тут мы видим, что в открытую говорят, что надо правильно покупать политический газ. Они как бы призывают: "Если ты наш друг, покупай газ у нас, у правильных поставщиков, и не покупай у России"», - говорит Юшков.

Под американский дамоклов меч, прежде всего, попадает основной союзник Вашингтона - Германия. Не секрет, что вместо доступного российского газа США хотят продавать Европе свой дорогой, сжиженный. США готовы стоять на своем и добиваться полной остановки «Северного потока - 2», даже несмотря на то, что его строительство движется к завершению.

«План таков - "запереть" Россию на украинском транзите, сократить объемы транзита российского газа в Европу. В Европе возникнет дефицит, цены возрастут - и вот уже американские танкеры идут туда», - предполагает Юшков.

Кто они - истинные хозяева американского «сланцевого чуда»? Как газовая война в Европе может повлиять на политические расклады перед президентскими выборами в США? И какое отношение к энергетике имеют частные военные компании? Смотрите новое расследование «Специального репортажа» 27 мая в 18:30.

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