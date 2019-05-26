В НАТО заявили о возможности спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политическая воля необходима для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сообщил в интервью газете Welt am Sonntag.

В частности, Столтенберг добавил, что договор еще не поздно спасти, однако «времени остается все меньше».

«Мы не стремимся к новой гонке вооружений и не хотим новой холодной войны», - сказал он.

Кроме того, генсек НАТО отметил, что ответ Североатлантического альянса на прекращение действия ДРСМД будет «соразмерным, скоординированным и будет носить оборонительный характер».

Столтенберг сообщил, что в числе мер могут быть такие, как заключение нового договора о контроле над вооружениями или новые военные ответы в области обычных вооружений.

Напомним, в феврале этого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из ДРСМД.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что РФ зеркально ответит на решение США и также приостанавливает участие в договоре. Путин отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в неоправданную гонку вооружений.

Между тем в российском МИД неоднократно подчеркивали, что Москва готова к возобновлению диалога по стратегической стабильности с Вашингтоном, в том числе в развитие инициативы американского лидера Дональда Трампа о новом договоре по ядерному разоружению.