Переутомление официально признали болезнью

Всемирная организация здравоохранения одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой психологическими расстройствами, среди прочих, были признаны переутомление и игромания.

Как сообщает РИА Новости, новая версия МКБ была формально признана странами во время 72-й сессии Генассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Переутомление, которое также именуют как Синдром эмоционального выгорания - это физическое и психическое истощение, полученное в результате хронического стресса, связанного с трудовой деятельностью.

Диагноз игромания (чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми) будет ставиться пациенту, если в течение года у него будут наблюдаться признаки данного расстройства, которые негативно сказываются на семейных, социальных, образовательных, профессиональных и других областях его жизни.