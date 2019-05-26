Зеленский причислил авиаконструктора Сикорского к знаменитым украинцам

Украинский президент Владимир Зеленский назвал авиаконструктора Игоря Сикорского «знаменитым украинцем». Об этом он написал на странице в Facebook.

В частности, как утверждает Зеленский, «отец вертолетов» родился 130 назад в Киеве.

«Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в киевской политехнике, которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами», - заявил он.

Данное высказывание со стороны украинских политиков о причислении Сикорского к «знаменитым украинцам» уже не первое. Так, бывший президент страны Петр Порошенко назвал его «выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации».

Игорь Сикорский родился в Российской империи в Киеве в 1889 году. Позже, в 1918 году, он переехал в США.