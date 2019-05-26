Мощное землетрясение произошло в Перу

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано на севере Перу. Об этом сегодня сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр толчков находится в 180 километрах от перуанского города Мойобамба. Очаг землетрясения залегал на глубине 105 километров.

На кадрах, которые выкладывают пользователи Twitter с места, видно, что люди вышли на улицы, однако паники среди населения нет.

Данные о разрушениях или жертвах природного катаклизма пока не поступали.