Опубликованы новые кадры массовой драки со стрельбой в Одинцово

Массовая драка с применением пулемета в подмосковном Одинцово попала на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел возле магазина «Красное и белое».

Как видно на кадрах, несколько мужчин устраивают потасовку прямо на улице. Однако в какой-то момент один из участников открывает багажник машины, достает пистолет-пулемет и открывает огонь по своим оппонентам.

«По словам очевидцев, в микрорайоне Новая Трехгорка на Чистяковой улице произошел конфликт между гражданами. Некоторые были нетрезвые», - уточнялось в публикации.

По предварительной информации, стрельба произошла из пистолета-пулемета «Кедр». Один человек получил ранение. Пользователи Сети отметили, что после стрельбы на место ЧП прибыла группа следователей.