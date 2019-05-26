На Украине пообещали арестовать все активы Порошенко

Экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов намерен добиться ареста всех активов бывшего президента Украины Петра Порошенко. Такое заявление он сделал в беседе с корреспондентом «112 Украина».

По словам Портнова, он собирается попросить Государственное бюро расследований подать в суд ходатайство «об аресте всего, что шевелится в декларации Порошенко». Речь, в частности, идет о счетах в банках, акциях, активах, облигациях госзайма, офшорных компаниях, оформленных, в том числе, на подставных лиц.

Ранее Андрей Портнов заявил о намерении инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко. Юрист обвиняет бывшего главу Украины в государственной измене и попытке захвата власти.

Позже украинские правоохранители завели два уголовных дела против Порошенко.