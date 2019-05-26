В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Корреспондент RT France Фредерик Эгуи подвергся атаке полицейского во время протестной акции «желтых жилетов» в Тулузе. Об этом говорится в сообщении RT.

«Фредерик (Эгуи - прим. ред.) попытался прокричать, что он пресса, но все равно получил несколько ударов дубинкой», - информирует RT.

Напомним, в начале мая в Сети было опубликовано видео нападения на корреспондента РИА Новости Викторию Иванову, произошедшее в Париже во время первомайской демонстрации. Журналистку, пытавшуюся снять происходящие в центре французской столицы беспорядки, несколько раз ударил по голове дубинкой один из спецназовцев.