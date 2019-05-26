Во Франции горит центр Бордо: видео
Для борьбы с пожаром были задействованы свыше 100 сотрудников экстренных служб города.
© Видео: clementcarpet, twitter; VonKrieger55, twitter © Фото: clementcarpet, twitter
Во французском Бордо в центре города загорелись сразу несколько зданий. Информацию об этом распространил телеканал BFMTV.
Возгорание случилось на втором этаже одного из строений, после чего огонь перекинулся на другие здания. Для борьбы с пожаром были задействованы свыше 100 сотрудников экстренных служб города.
Спасатели произвели эвакуацию людей из горящих зданий.
«В настоящий момент рано говорить о пострадавших», - говорится в сообщении пожарной охраны.
О том, что стало причиной пожара, в настоящий момент неизвестно. Район, где произошло ЧП, оцеплен сотрудниками полиции.