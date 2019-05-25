На набережной Владивостока провели «цифровую зарядку»

В субботу, 25 мая, на Спортивной набережной Владивостока прошел флешмоб, посвященный переходу Приморья на цифровое телевещание.

Несколько сотен человек, в том числе губернатор края Олег Кожемяко, провели «цифровую зарядку», а затем в небо запустили 22 воздушных змея, на которых нанесены логотипы телеканалов, доступных в цифровых мультиплексах.

Уже с 3 июня 36 регионов окончательно откажутся от аналогового сигнала и будут бесплатно принимать в цифровом качестве 20 федеральных телеканалов, в том числе «Звезду».