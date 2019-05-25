Саркофаг и тарелка: что нашли реставраторы в Александро-Невской лавре

В Санкт-Петербурге обнаружен саркофаг одного из авторов отмены крепостного права, а также могилы последних грузинских царей и уникальные артефакты. Находки были сделаны во время реставрации старейшего монастыря в городе - Александро-Невской лавры. В советское время внутри разоренного храма разместили аэроклуб и городскую станцию переливания крови. Теперь монастырь ожидает реставрация, но в подвале уже удалось сделать настоящее открытие - некрополь старинного дворянского рода Левашовых.

По словам помощника наместника Александро-Невской лавры по реставрации Алексея Одинцова, все полы были залиты цементом, однако в ходе работ цементная корочка стала отсоединяться от мрамора.

Александро-Невской лавре насчитывается уже 306 лет. Она является первым и самым крупным монастырем Санкт-Петербурга. Здесь хранится подлинная реликвия - мощи князя Александра Невского.

В семи некрополях покоятся знаменитые государственные деятели, писатели, художники и композиторы.

В нижнем храме Николо-Федоровской церкви реставраторы, сломав стены в крохотной каморке, которая является бывшей столярной мастерской, нашли крипту графа Якова Ростовцева, раскаявшегося декабриста. Именно он рассказал о готовящемся восстании императору Николаю I. Рядом находятся захоронения знатных грузинских семей, в том числе царевича Таймураза, сына последнего грузинского царя.

Среди археологических находок, которые были обнаружены в ходе реставрации храма, оказался оклад иконы. Его нашли на чердаке. Здесь также были обнаружены фрагменты убранства храма и даже изящная тарелка.

Теперь по этим артефактам будут восстанавливать внутреннее убранство нижнего храма, а вот реставрацию верхнего уже закончили: под зеленой краской и штукатуркой специалисты обнаружили уникальные росписи, которые удалось спасти.

«Это достается очень тяжело, различными химическими составами, которые подбирались, смывками, которые должны растворить один слой и не тронуть другой», - отметила художник-реставратор Ирина Хомченко.

Александро-Невская лавра занимает 11 зданий-объектов культурного наследия, реставрация которых длится уже более 20 лет. Теперь осталось восстановить всего два храма.