В Алеппо запустили производство обуви

В Алеппо восстановили производство спортивной обуви. Субсидии на его открытие выделило правительство Сирии.

Сегодня это малый семейный бизнес, но уже в ближайшее время владельцы обещают отремонтировать целое предприятие и наладить массовое производство.

Цена каждой модели в пересчете на российские деньги - около 500 рублей. А качество, как обещает владелец производства, отличное.

Ранее в сирийском Алеппо восстановили завод по производству специй.