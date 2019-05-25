В Алеппо запустили производство обуви
На создание производства правительство Сирии выделяет сегодня специальные льготные субсидии.
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В Алеппо восстановили производство спортивной обуви. Субсидии на его открытие выделило правительство Сирии.
Сегодня это малый семейный бизнес, но уже в ближайшее время владельцы обещают отремонтировать целое предприятие и наладить массовое производство.
Цена каждой модели в пересчете на российские деньги - около 500 рублей. А качество, как обещает владелец производства, отличное.
Ранее в сирийском Алеппо восстановили завод по производству специй.