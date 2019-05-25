На Украине признали экономическую зависимость от России

Киев не может прекратить экономические отношения с Россией. С таким сообщением выступил Андрей Герус, представитель президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, как отметил Герус в эфире телеканала NewsOne, Киеву следует в первую очередь подумать о том, не «выстрелит ли он себе в ногу». Он добавил, что Украина получает экспортную выручку от поставок продукции в РФ, в связи с чем становится сильнее.

Вместе с тем Герус добавил, что в сфере энергетики процент поставок из Москвы особенно высок, поскольку даже если нефтепродукты доставляются не напрямую, а через Белоруссию, Прибалтику или Польшу, то они все равно изготовлены из российского черного золота.

«Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно», - заявил Герус.

Ролик был опубликован на YouTube.

Буквально накануне депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.