«Женщина-лошадь»: норвежка придумала необычный способ передвигаться

Жительница Норвегии по имени Кирстен завоевала поклонников в Интернете благодаря своему необычному навыку: она способна не только бегать галопом как лошадь, но даже перепрыгивать через деревянные ограды. Причем девушка передвигается на всех конечностях, набирая неплохую скорость.

Кирстен опубликовала кадры со своими «сверхспособностями» в Instagram, однако позже ее аккаунт стал недоступен. Но пользователи успели сохранить ролики себе, в связи с чем девушка все же набрала популярность.

В частности, на ролике видно, как Кирстен без труда бежит по полю и дороге на руках и ногах одновременно, чем восхищает не только пользователей Сети, но и играющую рядом собаку.