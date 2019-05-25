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Глава Генштаба ВСУ рассказал, когда Украина на самом деле потеряла Крым

Наталия Майорова
07:27 25.05.2019
По его словам, это произошло гораздо раньше 2014 года.
Глава Генштаба ВСУ рассказал, когда Украина на самом деле потеряла Крым
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, который был назначен на эту должность новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским, заявил, что Киев потерял Крым задолго до событий 2014 года.

Как уточняет агентство УНИАН, Хомчак добавил, что однажды отдыхал на полуострове и был шокированным увиденным.

«Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал себе, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел», - отметил он.

Хомчак подчеркнул, что задавался вопросом, где находится. Он отметил, что Украина потеряла Крым гораздо раньше.

Крым присоединился к России после проведенного в 2014 году референдума, по результатам которого большинство жителей высказалось за воссоединение с РФ.

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